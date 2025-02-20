شراكة بين «شيلدرز» و«إلكترو أوبتك» لإنتاج أنظمة R150 في الإمارات

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «شيلدرز للصناعات المتقدمة» الإماراتية، وشركة «إلكترو أوبتك» الأسترالية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، بهدف تأسيس منشأة متطورة لإنتاج أنظمة R150 للتحكم الآلي بالأسلحة في دولة الإمارات.

ويأتي هذا المشروع تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن، ويهدف إلى تعزيز نقل المعرفة التقنية وتوطين الصناعات الدفاعية.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح مجلس التوازن، بحضور حمد المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ومطرعلي الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بمجلس التوازن، والدكتور أندرياس شڤير، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترو أوبتك الأسترالية، وخليفة العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «شيلدرز للصناعات المتقدمة».

ووقع اتفاقية الشراكة كل من ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن وعبدالرحمن عبدالله الأميري، الرئيس التنفيذي لشركة إلكتروأوبتك الإمارات.