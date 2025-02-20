تفاهم بين «توازن للجودة والمطابقة» و«أبوظبي للجودة والمطابقة»

أبوظبي (وام)

وقّع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و«توازن للجودة والمطابقة» مذكرة تفاهم، أمس، في جناح مجلس التوازن في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025».

وقّع المذكرة المهندس عبد الله أحمد اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، والدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«توازن للجودة والمطابقة»، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والفني، وتوسيع العلاقات بين الطرفين، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات المعايير العلمية والصناعية والقانونية، بالإضافة إلى اللوائح والمعايير الفنية وتقييم المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات. كما تشمل التعاون في مجالات اختبار الكفاءة والمقارنات المختبرية، والاعتماد، إلى جانب البحث والتدريب، وتنظيم ورش العمل والدورات التخصصية.

وقال المهندس عبدالله أحمد اليزيدي: نتطلع للعمل معاً لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الجودة وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وتساعد في تعزيز قدرات الكوادر الفنية وتعزيز المعرفة لدى الطرفين من خلال تبادل الخبرات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.