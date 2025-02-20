الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «توازن للجودة والمطابقة» و«أبوظبي للجودة والمطابقة»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

وقّع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة و«توازن للجودة والمطابقة» مذكرة تفاهم، أمس، في جناح مجلس التوازن في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025».
وقّع المذكرة المهندس عبد الله أحمد اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، والدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«توازن للجودة والمطابقة»، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والفني، وتوسيع العلاقات بين الطرفين، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات المعايير العلمية والصناعية والقانونية، بالإضافة إلى اللوائح والمعايير الفنية وتقييم المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات. كما تشمل التعاون في مجالات اختبار الكفاءة والمقارنات المختبرية، والاعتماد، إلى جانب البحث والتدريب، وتنظيم ورش العمل والدورات التخصصية.
وقال المهندس عبدالله أحمد اليزيدي: نتطلع للعمل معاً لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الجودة وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وتساعد في تعزيز قدرات الكوادر الفنية وتعزيز المعرفة لدى الطرفين من خلال تبادل الخبرات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
الإمارات
آيدكس
معرض آيدكس
نافدكس
معرض نافدكس
معرض الدفاع البحري نافدكس
معرض الدفاع الدولي
مؤتمر الدفاع الدولي
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©