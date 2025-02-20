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علوم الدار

«كاراكال» و«فنتشر ون» تكشفان عن درع «سنتوريون»

نظام درع الجسم المتطور يعتبر نقلة نوعية في معايير الحماية والتنقل (وام)
21 فبراير 2025 01:11

أبوظبي (وام)

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كشفت شركة كاراكال، المختصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة «إيدج»، و«فنتشر ون»، المعنية بتحويل الابتكارات البحثية إلى منتجات تجارية متميزة، عن «سنتوريون»، نظام درع الجسم المتطور من الجيل الجديد، الذي تم تصميمه في معهد الابتكار التكنولوجي ليُحدث نقلة نوعية في معايير الحماية والتنقل والراحة لقوات الدفاع.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «فنتشر ون» و«كاراكال» بتأسيس خطوط إنتاج في دولة الإمارات لتوسيع نطاق تصنيع سنتوريون محلياً وعالمياً، مع استمرار الاستفادة من ابتكارات معهد الابتكار التكنولوجي لضمان بقاء الحلول في الصدارة. وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال، إن الشراكة مع فنتشر ون، ومعهد الابتكار التكنولوجي، تأتي استجابة للتحديات التي تواجه فرق المشاة الحديثة في الميادين، مشيراً إلى أن خفة الوزن وسهولة الحركة والحد الأقصى من الحماية هي عوامل حاسمة عند اختيار دروع الجسم.
وأعرب رضا نيدهك الرئيس التنفيذي بالإنابة لفنتشر ون، عن ثقته بأن سنتوريون سيؤدي دوراً محورياً في تعزيز حماية الجنود في دولة الإمارات وخارجها، موضحاً أنه بطرح هذه الابتكارات في الأسواق، تتم إعادة تعريف مفهوم الحماية في ساحات المعارك على مستوى العالم.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن المواد المتقدمة التي تمزج بين عناصر مختلفة للحصول على خصائص استثنائية، تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الدفاع وغيره من القطاعات التي تتطلب مستوى عالٍ من الحماية الباليستية.

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