اتفاقيات استراتيجية وشراكات عالمية في «آيدكس 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل معرض «آيدكس 2025» الذي يقام بتنظيم مجموعة «أدنيك» وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وتنتهي فعالياته اليوم بأبوظبي، دوره الرائد في تعزيز الشراكات الدفاعية الدولية، ودفع عجلة الابتكار في تقنيات الأمن والدفاع، كما يعكس نجاح المعرض التقدم الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية عالمياً، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختصة.

كما يواصل «آيدكس» تعزيز مكانته كإحدى أهم الفعاليات الدفاعية عالمياً، إذ يوفر منصة رئيسة لعقد الشراكات الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات الدفاعية الدولية، كما يمثل ملتقى عالمياً يجمع أحدث الحلول والتقنيات العسكرية؛ وبما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

وشهدت فعاليات المعرض أمس توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية والشراكات العالمية ومذكرات التفاهم بين العديد من الجهات والشركات المحلية والدولية.