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روسيا: الحوار مع أميركا سيستأنف "في كل المجالات"

الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
20 فبراير 2025 23:49

أكّدت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أنها قررت مع الولايات المتحدة استئناف الحوار في "كل المجالات" وسط تقارب دبلوماسي بين موسكو وواشنطن بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وأوضح دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، خلال مؤتمر صحفي "اتُخذ القرار بالمضي قدما في استئناف الحوار الروسي الأميركي في كل المجالات".
وقال بيسكوف إن الكرملين "يتفق تماما" مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة وضع حد سريع للأزمة.
وقال "يتحدثون عن ضرورة إحلال السلام في أسرع وقت ممكن والقيام بذلك عبر التفاوض. وقد لاحظنا أيضا أن هذا الموقف مؤات لنا أكثر من موقف الإدارة السابقة. ونحن نتفق كليا مع الإدارة الأميركية" الحالية.
واعتبر بيسكوف أن الولايات المتحدة "كانت ولا تزال ... المحرك الرئيسي" الذي يقدم "أكبر مساهمة مالية" لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
روسيا
الولايات المتحدة
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