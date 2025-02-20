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علوم الدار

الإمارات تشارك في معرض البحرين الدولي للحدائق

وفد الدولة المشارك في الفعاليات (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:10

دبي (الاتحاد)

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تشارك دولة الإمارات في معرض البحرين الدولي للحدائق 2025، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات المستدامة المستخدمة في الزراعة الحديثة، واستعراض مجموعة من أهم المبادرات والمشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الدول والجهات المشاركة في هذا المجال.
ويقام المعرض تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير في مركز البحرين العالمي للمعارض. وترأس وفد الإمارات محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وضم الوفد عدداً من قيادات وممثلي الوزارة ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية - الشارقة.
وتهدف مشاركة الإمارات إلى إبراز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تدعم الاستدامة البيئية والزراعية واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة الذكية مناخياً التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة تتناسب مع الظروف المناخية الصعبة في المنطقة. ويُعد هذا النوع من الزراعة ركيزة أساسية لهذه الجهود.
من جهته، قال محمد سعيد النعيمي: «تأتي أهمية المشاركة في معرض البحرين الدولي للحدائق لتعزيز تبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الزراعة المستدامة. إن التحولات المناخية والتحديات البيئية العالمية تتطلب إعادة النظر في طرق الإنتاج الزراعي التقليدية، والاعتماد على الابتكار في تطوير أنظمة زراعية ذكية ترفع من كفاءة الموارد الطبيعية وتقلّل من الهدر».
وأضاف سعادته: «تزخر الإمارات بالعديد من المزارع الحديثة والعمودية والمائية التي تنتج آلاف الأطنان من الخضراوات والفواكه عالة الجودة باستخدام أنظمة ري متطورة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، مما يقلّل من الهدر ويحافظ على الموارد المائية الثمينة. وسنسعى من خلال مبادراتنا وسياساتنا وشراكاتنا المتميزة في التشجيع على إقامة المزيد من تلك المزارع التي تمثل مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في الدولة».

البحرين
الإمارات
الاستدامة البيئية
الأمن الغذائي
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