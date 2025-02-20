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علوم الدار

فضيلة المعيني نائباً لرئيس اتحاد صحفيي غرب آسيا

فضيلة المعيني
21 فبراير 2025 01:10

الرياض (وام)

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انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للصحفيين، خلال اجتماعها الموسع في الرياض أمس، فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، نائباً لرئيس الاتحاد، فيما جرى انتخاب عضوان الأحمري، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيساً للاتحاد، ونبيل الأسيدي من نقابة الصحفيين اليمنيين أميناً للمال.
وشهد الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات منتدى الإعلام السعودي، حضور رؤساء نقابات وهيئات صحفية قارية ودولية، حيث تم إقرار تشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد، التي ضمت كلاً من عضوان الأحمري «السعودية» رئيساً، وفضيلة المعيني «الإمارات» نائباً للرئيس، ونبيل الأسيدي «اليمن» أميناً للمال، إضافة إلى مزن مرشد «سوريا»، وجاسم كمال «الكويت»، وتحسين الأسطل «فلسطين»، وطالب الضباري «عمان».
كما أقرت الجمعية العمومية قواعد عمل الاتحاد واعتماد لائحته، إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة للمهنة الصحفية في دول الإقليم، وسبل تعزيز دور الإعلام في المنطقة.
وأعربت فضيلة المعيني عن بالغ شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة، التي جعلت من جمعية الصحفيين الإماراتية منبراً مؤثراً في محيطها العربي والإقليمي، مؤكدة أن الدعم المتواصل وفّر لها الإمكانيات والسبل لتعزيز حضورها.
وثمّنت ثقة الجمعية العمومية لاتحاد صحفيي غرب آسيا، معربة عن تطلعها إلى المساهمة في تطوير الاتحاد، وتعزيز دور الصحافة، ودعم العاملين في المجال الإعلامي عبر خطط ورؤى استراتيجية طموحة.

فضيلة المعيني
جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
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