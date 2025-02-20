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علوم الدار

انطلاق النسخة الثالثة من "الدوري العالمي للكاراتيه 2025"

انطلاق النسخة الثالثة من "الدوري العالمي للكاراتيه 2025"
21 فبراير 2025 00:59

شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2025 في مجمع زايد الرياضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس.
وأشاد نجل سمو ولي عهد الفجيرة بالمستوى التنظيمي للبطولة الذي يثبت نجاحها وأهمية أهدافها في تطوير قطاع الرياضة في الدولة، مؤكدًا السمعة الرائدة لإمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية في أوساط الرياضة العالمية.

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كما تضمن الحفل عرضًا بعنوان الفجيرة بين الماضي والحاضر، وأوبريت حمل عنوان "هذا محمد بن حمد". وتستضيف إمارة الفجيرة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، بمشاركة دولية واسعة.
حضر افتتاح البطولة راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه ومدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة.

المصدر: وام
حمد بن محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
الكاراتيه
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