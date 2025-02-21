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مهرجان الشيخ زايد يختتم مسابقة "شاعر الهمم"

مهرجان الشيخ زايد يختتم مسابقة "شاعر الهمم"
21 فبراير 2025 09:16

نظم مهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، الحفل الختامي لمسابقة "شاعر الهمم" في دورتها الثالثة، على مسرح النافورة، ضمن فعاليات المهرجان.

ويأتي الحدث تكريمًا للفائزين وتقديرًا للمواهب الأدبية لأصحاب الهمم، ويعكس حرص دولة الإمارات على تمكينهم وتعزيز حضورهم الثقافي والمجتمعي.

واستضاف مهرجان الشيخ زايد المسابقة، انسجامًا مع رؤية "عام المجتمع 2025"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "يدًا بيد"، بهدف إطلاق الطاقات الكامنة لدى الأفراد والأسر والمؤسسات، من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.

 

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وتركز هذه الرؤية على تحفيز أصحاب الهمم للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المجتمعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

 

ويجسد مهرجان الشيخ زايد نهج دولة الإمارات الراسخ في تمكين أصحاب الهمم وإبراز إنجازاتهم، حيث يواصل تقديم مبادرات نوعية تتيح لهم الإسهام بفاعلية في المشهد الثقافي والفني.

 

ويعكس المهرجان التزام الدولة برؤية مستدامة للدمج المجتمعي، مقدمًا نموذجًا عالميًا في دعم الإبداع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتشجيع التميز في مختلف الميادين.

المصدر: وام
أصحاب الهمم
زايد العليا لأصحاب الهمم
مهرجان الشيخ زايد
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