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علوم الدار

5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
21 فبراير 2025 12:39

عبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، خلال هذا الأسبوع ، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.
وتتألف القوافل من 73 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1184.9 طن من المساعدات الإنسانية تتضمن، المواد الغذائية، وخيم إيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.
ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى 180 قافلة تتألف من 3440 شاحنة، وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية إلى اليوم ، أكثر من 37309 أطنان، ساهمت لحد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع ، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.وتسعى عملية "الفارس الشهم 3"، إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

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المصدر: وام
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قطاع غزة
الإمارات
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