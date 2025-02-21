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علوم الدار

بمناسبة شهر رمضان.. محمد بن راشد يطلق "وقف الأب"

بمناسبة شهر رمضان.. محمد بن راشد يطلق "وقف الأب"
21 فبراير 2025 14:49

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق «وقف الأب»، وقف مستدام ليكون صدقة جارية عن جميع الآباء في دولة الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. يحل علينا شهر كريم عظيم خلال الأيام القادمة.. وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات.. نطلق اليوم "وقف الأب".. وقف مستدام ليكون صدقة جارية عن جميع الآباء في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «الأب أول قدوة .. وأول سند.. وأول معلم .. مصدر القوة والحكمة والأمان في حياتنا صغاراً وكباراً».
وتابع سموه: «رحم الله من مضى .. وحفظ الله من بقي .. ودورنا أن نحتفي بهم في هذا الشهر الفضيل عبر صدقة جارية في وقف إنساني مستدام باسم آبائنا سيخصص ريعه لعلاج المرضى والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين».
وأضاف سموه: «ندعو الجميع للمشاركة في هذا الوقف.. صغاراً وكباراً.. رجالاَ ونساء.. نُفرح آباءنا.. ونرضي ربنا.. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة.. ونحن في عام المجتمع الذي نهدف فيه لتقريب القلوب وترسيخ المحبة والتماسك والتعاضد في جميع الأسر»
واختتم سموه: «حفظ الله دولة الإمارات ورحم آباءها المؤسسين وأدام الخير والرحمة على جميع الآباء في دولة الإمارات ».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شهر رمضان
الإمارات
محمد بن راشد
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