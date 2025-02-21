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عبدالله بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي تعزيز التعاون والشراكة

عبدالله بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي تعزيز التعاون والشراكة
21 فبراير 2025 16:43

 استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025".
ورحب سموه بمعالي وينستون بيترز، وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا التي تستند إلى قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى الحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية بما يدعم رؤية البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
كما بحث سموه ومعالي وينستون مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وسعادة راشد مطر القمزي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.
وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي توقيع مذكرة الترتيب بشأن التعاون البحثي في القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات والمعهد النيوزلندي لانتاركتيكا في نيوزلندا.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات، سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ومن جانب نيوزيلندا سعادة باولا ويلسون نائبة وزير الخارجية لمجموعة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.

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