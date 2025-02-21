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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض «آيدكس» 2025

ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض «آيدكس» 2025
21 فبراير 2025 17:57

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، معرض «آيدكس» 2025، الحدث الدولي الذي يستعرض أحدث حلول وتقنيات الدفاع والأمن من الشركات المحلية والعالمية المشاركة، ويواصل فعالياته حتى 21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة تفقَّد خلالها عدداً من الأجنحة، مشيداً سموّه بدور الشركات المحلية العارضة في تطوير الحلول الدفاعية والأمنية.

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وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته فعاليات المعرض، أهمية الحدث في تعزيز التواصل بين صانعي القرار في الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
معرض آيدكس
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