شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع «العربية للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة العربية للطيران في أبوظبي، بهدف تعزيز وتسهيل خدمات السفر للمؤسسات في مجالات السياحة والترفيه.

وقع المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور جمال عبد الناصر المعصراوي، المدير العام لشركة العربية للطيران في أبوظبي.

وأوضح العميد محمد حسين الخوري رئيس لجنة استقطاب العروض والرعاية التجارية بشرطة أبوظبي أن هذه الشراكة تأتي ضمن الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وعائلاتهم.