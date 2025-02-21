رئيس الدولة: شاركت في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنظيم هذا اللقاء".

شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوى مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم هذا اللقاء. pic.twitter.com/5lZWYTIawO — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 21, 2025