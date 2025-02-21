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رئيس الدولة: شاركت في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر

رئيس الدولة: شاركت في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر
21 فبراير 2025 19:37

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شاركت اليوم في السعودية في لقاء أخوي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين دولنا، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنظيم هذا اللقاء".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الرياض
دول مجلس التعاون
الأردن
مصر
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