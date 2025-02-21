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عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
21 فبراير 2025 20:25

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبحث سموه ومعالي محمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما واستعرضا الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات خاصة التنموية والاقتصادية.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي محمد إسحاق دار، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما بحث سموه ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزير الخارجية
باكستان
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