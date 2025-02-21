حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات اليوم الثاني لـ"ألعاب دبي 2025"

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، جانباً من منافسات اليوم الثاني من النسخة السادسة من "ألعاب دبي" التي تقام بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد سموّه بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه الفرق المتنافسة، وما قدمته من أداء رفيع يعكس مدى اللياقة البدنية والذهنية للمتنافسين، مؤكداً أن دبي تواصل تقديم نموذج مُلهِم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة والحريص على جعلها أسلوب حياة يتبعه الجميع ضمن مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.



تضمّنت فعاليات ثاني أيام البطولة، المُقامة بشراكة رسمية مع "دي بي ورلد" وشراكة ماسية مع "داماك" و"إمارات" وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري في "دبي فستيفال سيتي"، استكمال منافسات تحدي الحكومة للرجال، والتي أسفرت عن تأهّل أربعة فرق للمشاركة في الجولة النهائية المقرر إقامتها بعد غد.

وحلّ في المركز الأول، ضمن هذا التحدي، فريق شرطة أبوظبي بـ 121 نقطة، تلاه فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري- عجمان وجاء ثانياً برصيد 113.74 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق وزارة الدفاع بــ 113.63 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق جهاز أمن الدولة بدبي بحصوله على 112.19 نقطة.

شملت فعاليات اليوم الثاني من "ألعاب دبي 2025" أيضا منافسات الجولة الأولى لتحدي المُدُن والتي شهدت توسعاً كبيراً هذا العام من خلال مشاركة 50 فريقاً من مختلف أنحاء العالم مثلوا العديد من الدول بما فيها إلى جانب دولة الإمارات، البحرين، الكويت، الدنمارك، أستراليا، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، بولندا، التشيك، هولندا، فرنسا، البرتغال، وغيرها من الدول.

ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في اليوم الثالث من البطولة مع استمرار المواجهات الحماسية ضمن فئة "تحدي المدن" وانطلاق "تحدي المجتمع"، وذلك استكمالاً للأداء القوي الذي شهدته البطولة خلال يوميها الأول والثاني.

تشهد هذه الدورة من "ألعاب دبي" نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة والتحدي.

تضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المُدُن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

وتحظى "ألعاب دبي" بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.

وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين "دي بي ورلد" شريكا رسميا، ومجموعة "داماك" وشركة "إمارات" شركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و"إم 42" (M42)، والشريك البرونزي "سي 4" (C4)، وشريك الموقع "دبي فستيفال سيتي"، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و"دو" شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

تعد "ألعاب دبي"، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول النسخة السادسة من "ألعاب دبي" من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @DubaiGames على الانستغرام وتيك توك ومنصة إكس ويوتيوب.