مشاركة ناجحة لـ"كالدس" الإماراتية في "آيدكس 2025"

اختتمت مجموعة "كالدس" الإماراتية، المتخصصة في التصميم والتصنيع الدفاعي المتقدم، مشاركتها راعيا رئيسيا لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025" بصفقات وعقود لأحدث الأنظمة والحلول الدفاعية التي تصنعها المجموعة بأيد إماراتية.

تضمنت مشاركة "كالدس" الإعلان لأول مرة عن مجموعة من الابتكارات منها الآلية 8x8 الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، ذات الدفع الثماني والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيد إماراتية. وتعتبر من أحدث الآليات من نوعها في العالم والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، مما يعكس القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الآليات المدرعة MATV004، وMATV 001 اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية "الحداه"، ومنظومات أخرى على الآلية MATV004.

كما قدمت منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة "برق"، التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة وآلية "الوشق" الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي، والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية، إلى جانب أنظمة دفاعية متطورة مثل منظومة "برج" 35 ملم، بسبطانة ثنائية مخصصة للدفاع الجوي القريب، والمثبتة على آلية "الوحش" 8x8 ومنظومة برج المدفع عيار 155 ملم، "لهب" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتشاركت "كالدس" النقاشات مع كبار قادة الصناعة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم وقدمت لهم رؤيتها الشاملة التي تستند إلى التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها بأحدث ما صنعت محلياً من المنتجات العسكرية المتطورة بشكل يلبي احتياجات الدول والجيوش التي تبحث عن كل جديد في عالم الصناعة الدفاعية والأمنية.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "كالدس" إن "كالدس اختتمت مشاركة ناجحة في معرض آيدكس 2025 على صعيد اللقاءات والمشاورات والمباحثات وتبادل الخبرات بالإضافة إلى توقيع العديد من الصفقات مع دول مختلفة، بشكل يؤكد المكانة المتميزة التي وصلنا إليها محلياً وعالمياً"، معربا عن فخره بمعرض "آيدكس" الذي قدم في نسخته الـ 17 حدثاً استثنائياً وشكل منصة استراتيجية جمعت قادة الصناعات الدفاعية كافة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن "دورة 2025 من المعرض حملت أهمية خاصة، ليس فقط كونها الأكبر على الإطلاق، بل لأنها أتاحت فرصة فريدة لاستعراض أحدث الحلول الدفاعية وتعزيز الشركات الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي، وتمتين العلاقات مع الشركات العالمية وفتح المجال واسعا لتبادل الخبرات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستضفي جانباً مهماً على عملنا وستنعكس إيجابا على الصناعات الدفاعية المحلية".