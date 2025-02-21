«بلدية أبوظبي» تعزّز القيم البيئية والمظهر العام

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية مشاريعها الهادفة إلى تعزيز القيم البيئية، والاستدامة، وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء، ورفع أعداد الأشجار، وذلك من خلال حملتها الشاملة، التي نفذتها في أبوظبي والبر الرئيسي مستهدفة زراعة المزيد من الأشجار، وتوسيع نطاق المسطحات الخضراء والمحافظة عليها، بما ينعكس إيجابياً على المظهر الجمالي العام، ويساهم في دعم الاستدامة، والبيئة المحلية.

وضمن الإطار ذاته نفذت مراكز البلديات الفرعية الحملة في نطاقاتها واختصاصاتها شاملة: مركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الشهامة مستهدفاً الحدائق والمدارس الواقعة ضمن اختصاصاته، وكذلك نفّذ الحملة مركز بلدية الوثبة في ساحة الشامخة، ومركز بلدية مدينة زايد في جميع الحدائق التابعة لمركز التواجد البلدي.

كما نفّذ مركز بلدية المدينة حملته مستهدفاً رفع مستوى الوعي العام، وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على المرافق العامة، وتوعية طلاب المدارس، وزوار الحدائق بأهمية الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء وأثرها على البيئة من حولنا.

وقد نجحت الحملة في استقطاب المشاركين والداعمين من كافة فئات المجتمع متمثلين بطلاب المدارس، وزوار الحدائق والمرافق الترفيهية، والشركاء الاستراتيجيين العاملين مع البلدية. وتمحورت الحملة حول العديد من الأهداف منها: تشجيع وتحفيز المجتمع على المشاركة في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وإشراك الأطفال على وجه الخصوص في هذه الأنشطة لتعليمهم القيم البيئية، وترغيبهم في دعم هذه الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر العام، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستدامة البيئية. واستهدفت الحملة توسيع وزيادة المساحات الخضراء في أبوظبي والبر الرئيسي مما يؤدي إلى التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة، والحد من تلوث الهواء.

كما حرصت الحملة على زيادة أعداد الأشجار في الحدائق أو المدارس، والمرافق العامة، وتثقيف فئات المجتمع بأفضل الممارسات الهادفة للحفاظ على البيئة، ومكونات الحدائق والمنتزهات، والمرافق العامة، والمساهمة في استدامة الغطاء النباتي، وتنميته.

وتضمنت الحملة أيضاً توزيع المئات من شتلات النباتات والأشجار المختلفة على أفراد المجتمع والأطفال والشركاء في الحملة.

وحرصت الحملة على تفعيل الجانب التوعوي من خلال تنظيم العديد من النقاشات، والمحاضرات، وورش العمل التثقيفية والتوعوية، ونشر منشورات توعوية عبر تطبيق «فريجنا»، وتنفيذ زيارات ميدانية توعوية للحدائق والمنتزهات الترفيهية، والمرافق العامة.