الإمارات ترشد استهلاك المضادات الحيوية بنسبة 2%

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مؤتمر الإمارات الدولي الثامن لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، أن دولة الإمارات تمكنت من ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بنسبة %2 خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض في تكلفة استخدام المضادات الحيوية بنسبة %3.

وكشف المؤتمر، الذي افتتح أمس، عن انخفاض بنسبة %8 في مقاومة الميكروبات للعديد من المضادات الحيوية، وأبرزها المتعلقة بالالتهابات الفطرية والفيروسية، مما يسرع في عملية الشفاء ويقلل من أيام التعافي «الممراضة» ويخفض في عدد الحالات المعرضة للوفاة، بحسب الدكتورة نجيبة عبد الرزاق، رئيسة المؤتمر واستشارية الأمراض الباطنية في مستشفى الكويت دبي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثامن لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤتمر الإمارات الدولي الثامن لمقاومة مضادات الميكروبات، على مدى يومين.

وافتتح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس الجمعة فعاليات المؤتمر بمشاركة أكثر من 700 طبيب وخبير ومختص.

وقاما الرند والنقبي، بافتتاح المعرض المصاحب الذي يضم فيه 15 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

ويناقش المؤتمر، التشخيص والعلاجات المبتكرة والاستراتيجيات الفعالة لمكافحة العدوى والحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وكيفية الوقاية وعلاج الأمراض بسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، والفرص المتاحة والتقنيات الحديثة لخفض حالات الوفاة المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتحديات، والتي تواجه طبيب اليوم في هذا المجال.

وعلى مدى السنوات الـ 25 المقبلة، من المتوقع أن تسبب الأمراض المقاومة للأدوية وحدها في وفاة نحو 39 مليون شخص، وهو ما يتجاوز 5 أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن COVID19 في السنوات الأربع الماضية.

وقال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، للصحة العامة، في كلمته بافتتاح المؤتمر: «ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات صحية متزايدة تفرض علينا مضاعفة الجهود لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تعد تهديداً عالمياً خطيراً للصحة العامة».

وأضاف: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة حرصت دولة الإمارات على تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز نظم المراقبة وتحسين مهارات التشخيص ورفع مستوى الوعي المجتمعي وضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية».

وأعلن أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل بالتعاون مع الجهات الصحية على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز استدامة النظام الصحي.

وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتطور البكتيريا والفيروسات والفطريات ولا تستجيب للعلاجات المضادة للميكروبات، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر انتشار المرض والمرض الشديد والوفاة.

ويبحث فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الإمارات الدولي الثامن لمقاومة مضادات الميكروبات، الاتجاهات والتحديات العالمية المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية، وسلط الضوء على أهمية الجهود التعاونية في معالجة هذه المسألة.

وركزت المناقشات على التقدم في تقنيات التشخيص والعلاجات المبتكرة والاستراتيجيات الفعالة للإشراف على مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى استكشاف دور العلوم السلوكية في تشكيل السلوك البشري لتعزيز نتائج أفضل في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون والابتكار والعمل من أجل مستقبل تدار فيه مقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال وجعل مكافحة العدوى كمعيار عالمي يحمي الصحة العالمية.



مقاومة مضادات الميكروبات

قالت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق، رئيسة المؤتمر استشارية الأمراض الباطنية في مستشفى الكويت دبي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن: «المؤتمر الدولي الثامن لمقاومة مضادات الميكروبات، المنصة التي تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات».

ووصفت مقاومة مضادات الميكروبات بـ«الوباء الصامت»، لأنه عادة، عندما توصف المضادات الحيوية، من المتوقع أن يتحسن المريض عند تناولها، ومع ذلك، فإن هذا الانتقال السلس من المرض إلى الشفاء أصبح أمراً صعباً، بسبب مقاومة مضادات الميكروبات، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. وأشارت إلى أنه على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، من المتوقع أن تسبب الأمراض المقاومة للأدوية نحو 39 مليون حالة وفاة، وهذا أكثر من 5 أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن COVID 19 في السنوات الأربع الماضية.