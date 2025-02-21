الاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم» من 24 إلى 28 فبراير

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدولة الزمنية الخاصة بالاحتفال باليوم الإماراتي للتعليم، الذي يصادف يوم 28 فبراير، على أن تمتّد الاحتفالات من 24 ولغاية 28 فبراير، محددة في الوقت نفسه 21 من الفعاليات والأنشطة المختلفة تستهدف المدارس وأولياء الأمور والطلبة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، أمس، الدليل الإرشادي للفعاليات الاحتفالية، التي سيتم تنظيمها في جميع المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة «اليوم الإماراتي للتعليم». ويتضمن الدليل الذي أصدرته الوزارة تعريفاً بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، وأسباب تخصيصه كمناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي بدور التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية.

كما يوضح الدليل أهداف الاحتفال بهذا اليوم، والتي تشمل التأكيد على أهمية التعليم في الرؤية التنموية للدولة، وإبراز إنجازاتها الرائدة في هذا القطاع، والاحتفاء بالمكتسبات التي حققتها في مجال التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الفعاليات لتكريم الكوادر التعليمية والإدارية المتميزة، وتحفيز الطلبة على مواصلة التفوق، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع في دعم التعليم. وحدد الدليل الجدول الزمني للاحتفال، حيث تقام الفعاليات في الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2025، بمشاركة الطلبة وأولياء الأمور، مع ضمان استمرار العملية التعليمية خلال هذه الفترة.

وقدمت الوزارة 21 مقترحاً لأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها على مستوى المدارس والصفوف الدراسية، منها التركيز على تاريخ التعليم في الإمارات، وأبرز محطاته، ودوره في بناء الفرد والمجتمع.

ومن الأنشطة التي يمكن للمدارس تنفيذها تخصيص فقرات في الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية التعليم في بناء الأوطان، وتنظيم معارض تتناول تاريخ التعليم في الدولة، وأبرز المحطات في المسيرة التعليمية الوطنية، وتنظيم مسابقات وطنية ثقافية معرفية حول تاريخ التعليم في دولة الإمارات وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.