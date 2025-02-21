21 ألف مستفيد من خدمات «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)

انسجاماً مع استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، التي تضع خدمة المجتمع في صميم أولوياتها، حققت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية إنجازاً استثنائياً خلال عام 2024، حيث استفاد من خدماتها التعليمية والمجتمعية أكثر من 21.621 مستفيداً، تأكيداً على دور الدائرة في تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع وتعزيز القيم الإسلامية.

وأكد الدكتور علي المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، أن المراكز تواصل عملها لتكون أقرب إلى المجتمع من خلال تقديم برامج تخدم احتياجات الأفراد وتدعم تطلعاتهم، مضيفاً: «إن الهدف الأساسي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هو الوصول إلى المجتمع بفئاته المختلفة، وتقديم خدمات متميزة تساعد على تنمية قدرات الأفراد وتعزيز القيم، التي تسهم في بناء مجتمع مستدام ومتلاحم».

وأوضح المرزوقي أن: الدائرة تواصل التزامها بمواصلة تطوير خدماتها لتكون أكثر قرباً وتأثيراً في حياة المجتمع، حيث إن نجاح مراكز إدارة البرامج المعرفية الإسلامية يعكس رؤيتنا في جعل الخدمات أقرب وأكثر تفاعلاً مع احتياجات الأفراد، مما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي والارتقاء بحياة الأفراد في إمارة دبي.

ومن جهتها، أوضحت شيخة سلطان المري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن فروع المراكز في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، مركز ند الشبا للنساء، تسعى إلى تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية موجهة لمختلف الفئات، حيث لا يقتصر دور المراكز على تقديم الدروس، بل في بناء جسور التواصل مع المجتمع من خلال الأنشطة التطوعية، حيث شاركت 102 متطوعة في تقديم 1.116 ساعة تطوعية، فضلاً عن تقديم خدمات توعوية وتثقيفية متنوعة في قاعات ومرافق متكاملة تخدم كافة الاحتياجات.