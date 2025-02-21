عمر الدرعي: على الشباب والأسر إعلاء قيم المواطنة والولاء والانتماء

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مداخلةً خلال مشاركته في ملتقى مجالس الشباب 2025 - النسخة الأولى، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب يوم الأربعاء 19 فبراير بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار: «الشباب والمجتمع… يداً بيد» بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وصناع القرار من أصحاب المعالي والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونحو أكثر من 700 شاب وشابةً من أعضاء مجالس الشباب على مستوى الدولة، دعا فيها شريحة الشباب إلى أن يُنَمُّوا في أنفسهم قيم الضبط والمواطنة والولاء والانتماء، مستنيرين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورهانه على الشباب في مستقبل هذه البلاد وتطورها.

وقال دكتور الدرعي: على الشباب أن يدركوا أن أي قرارٍ يقومون باتخاذه في حياتهم له آثاره على المجتمع سواءٌ أكانت إيجابيةً أو سلبية، داعياً الأسر إلى أن يأخذوا بأيدي أبنائهم وتوجيههم إلى ما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم بالخير، مشيداً بتنظيم هذه المجالس الشبابية التي تُعد منصةً لاندماج الرؤى والأفكار والتجارب وتعزيز المسؤولية الوطنية.

وأكد الدرعي أن الأسرة هي نواة المجتمع، ونواة قيم المجتمع وأن العلاقة بين الشباب والأسرة والمجتمع علاقةٌ تناغمية، فللشباب الهمة والنشاط وسرعة الحركة، وللكبار الحكمة والخبرة في الحياة، مبيناً أن هذا التكامل لا يكون إلا في ظل الأسرة الواعية المتماسكة.

وقال معاليه إن القيم هي الباعث والمحرك الرئيسي نحو أي سلوكٍ مجتمعي، فعلى كل فردٍ أن يكون سفيراً لقيمه وعادات مجتمعه التي تَشَرَّبَها بالتربية السليمة والتوجيه السديد، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على التراث والعادات والتقاليد وتهيئة مجمعات التلاقي وإنشاء مجالسَ في الأحياء لترسيخ قيمنا وعاداتنا السمحة في الأجيال وغرسها في نفوسهم في ظل التطور الحالي.