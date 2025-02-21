السبت 22 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: على الشباب والأسر إعلاء قيم المواطنة والولاء والانتماء

عمر الدرعي خلال مداخلته بملتقى مجالس الشباب 2025 (من المصدر)
22 فبراير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر تحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
«رالي أبوظبي الصحراوي» ينطلق بـ «المرحلة التأهيلية» في العين

قدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مداخلةً خلال مشاركته في ملتقى مجالس الشباب 2025 - النسخة الأولى، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب يوم الأربعاء 19 فبراير بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار: «الشباب والمجتمع… يداً بيد» بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وصناع القرار من أصحاب المعالي والمسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونحو أكثر من 700 شاب وشابةً من أعضاء مجالس الشباب على مستوى الدولة، دعا فيها شريحة الشباب إلى أن يُنَمُّوا في أنفسهم قيم الضبط والمواطنة والولاء والانتماء، مستنيرين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورهانه على الشباب في مستقبل هذه البلاد وتطورها.
وقال دكتور الدرعي: على الشباب أن يدركوا أن أي قرارٍ يقومون باتخاذه في حياتهم له آثاره على المجتمع سواءٌ أكانت إيجابيةً أو سلبية، داعياً الأسر إلى أن يأخذوا بأيدي أبنائهم وتوجيههم إلى ما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم بالخير، مشيداً بتنظيم هذه المجالس الشبابية التي تُعد منصةً لاندماج الرؤى والأفكار والتجارب وتعزيز المسؤولية الوطنية.
وأكد الدرعي أن الأسرة هي نواة المجتمع، ونواة قيم المجتمع وأن العلاقة بين الشباب والأسرة والمجتمع علاقةٌ تناغمية، فللشباب الهمة والنشاط وسرعة الحركة، وللكبار الحكمة والخبرة في الحياة، مبيناً أن هذا التكامل لا يكون إلا في ظل الأسرة الواعية المتماسكة.
وقال معاليه إن القيم هي الباعث والمحرك الرئيسي نحو أي سلوكٍ مجتمعي، فعلى كل فردٍ أن يكون سفيراً لقيمه وعادات مجتمعه التي تَشَرَّبَها بالتربية السليمة والتوجيه السديد، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على التراث والعادات والتقاليد وتهيئة مجمعات التلاقي وإنشاء مجالسَ في الأحياء لترسيخ قيمنا وعاداتنا السمحة في الأجيال وغرسها في نفوسهم في ظل التطور الحالي.

المواطنة
الإمارات
المواطنة الإيجابية
عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
مجالس الشباب
المجالس الشبابية
المؤسسة الاتحادية للشباب
آخر الأخبار
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
الرياضة
جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!
اليوم 20:51
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
الرياضة
لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
اليوم 20:49
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
الرياضة
التعاون يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي
اليوم 20:41
هيثم بن صقر القاسمي يفتتح «أيام الشارقة التراثية» في خورفكان
التعليم والمعرفة
هيثم بن صقر القاسمي يفتتح «أيام الشارقة التراثية» في خورفكان
اليوم 20:39
شعار تطبيق "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي
الترفيه
شركات صينية تحتفي بروبوت "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©