«أمرك» توقّع مذكرتي تفاهم مع «PTDI» و«إنفوغلوبال» الإندونيسيتين

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «أمرك»، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شركتي (PTDI)، و«إنفوغلوبال»، الإندونيسيتين، بهدف تعزيز قدرات عمليات صيانة الطيران الدفاعي، وترسيخ مساهمة «أمرك» في استدامة أساطيل الطائرات العسكرية، وترقية أنظمتها الرقمية وتحسين كفاءتها التشغيلية وأدائها.

وجرى توقيع المذكرتين على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، وذلك بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وجيتا أمبيرياوان، الرئيس التنفيذي لشركة «PTDI»، وجوهانيس أدي ساسونجكو، الرئيس التنفيذي لشركة «انفوغلوبال»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين. ويعكس هذا التعاون التزاماً مُشتركاً بتطوير حلول الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، وتحديث الأنظمة الجوية، وجاهزية الطائرات العسكرية على مستوى المنطقة.