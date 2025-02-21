25.15 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن عن إبرام 15 صفقة بقيمة 1.43 مليار درهم مع شركات محلية ودولية في اليوم الختامي للمعرضين آيدكس ونافدكس 2025، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة خلال خمسة أيام من المعرض إلى 55 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 25.15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2023.

وبلغت صفقات اليوم الأول 3.97 مليار درهم، وصفقات اليوم الثاني 5.80 مليار درهم، وصفقات اليوم الثالث 10.18 مليار درهم، وصفقات اليوم الرابع 3.77 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات آيدكس ونافدكس لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية في دولة الإمارات.



الصفقات المحلية

وتفصيلاً، أوضحت مهرة بلال الظاهري أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الخامس والأخير من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ 11 صفقة بقيمة 766.3 مليون درهم، حيث تم عقد 3 صفقات مع «شركة إنترناشيونال جولدن جروب»، وجاء التعاقد في الصفقة الأولى لشراء الذخائر بقيمة 145.3 مليون درهم، بينما تم التعاقد الثاني لتجديد تراخيص وبرامج وتطوير وصيانة البنية التحتية لمشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني (HIS) بقيمة 180 مليون درهم، فيما شمل التعاقد الثالث شراء الملابس والمهمات العسكرية بقيمة 136.8 مليون درهم.



خدمات الإسناد

كما شملت الصفقات المحلية التعاقد مع شركة «الجابر لاند سيستمز» لتقديم خدمات الإسناد وتوريد قطع غيار وإصلاح المقطورات بأنواعها بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إتقان الخليج للحاسب الآلي» لتطوير البنية التحتية لوحدات وزارة الدفاع لخدمة الشريان بقيمة 74.1 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «الطيف» لتقديم خدمات صيانة أجهزة تبريد ومولدات الطاقة لأنظمة الدفاع الجوي بقيمة 29 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «ئي -مارين» لتقديم خدمات الصيانة وإصلاح الكابلات البحرية لمشروع شبكة الشريان بقيمة 30 مليون درهم.



الدعم الفني

كما تم التعاقد مع شركة «عبر الشرق لتجارة قطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة» لتقديم خدمات الإسناد الفني لآليات القوات المسلحة بقيمة 25 مليون درهم، والتعاقد مع «مؤسسة العابرة للأعمال الكهربائية» لتوفير الدعم الفني بقيمة 22.5 مليون درهم، والتعاقد مع «فاست مارين» لشراء زوارق التفتيش بقيمة 68.8 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة التعاقد مع «اعتماد للحلول الأمنية» لشراء آلية بقيمة 26.8 مليون درهم.



الطائرات المسيرة

من جهته، أشار محمد سيف الزعابي إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الخامس من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» بلغ 4 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 661.6 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لمواءمة صواريخ السايدوندر الجديدة بقيمة 429.4 مليون، والتعاقد مع «انستو» الأميركية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وإدامة أنظمة الطائرات المسيّرة بقيمة 55.1 مليون درهم.



نظام التشويش اللاسلكي

كما شملت الصفقات التعاقد مع شركة «سافران هيلكوبتر إنجينس» الفرنسية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي وتوفير قطع الغيار لمحركات الطائرات بقيمة 23.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «GEW Technologies» من جنوب أفريقيا لشراء نظام التشويش اللاسلكي بقيمة 153.5 مليون درهم.

وفي هذا الصدد أكد ماجد أحمد الجابري أن النجاح الكبير الذي شهده معرضا آيدكس ونافدكس 2025، يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث شهد المعرضان إعلان مجلس التوازن الجهة المسؤولة عن الاستحواذ والعمليات الشرائية لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية بالدولة، إبرام صفقات نوعية تعكس التزامه بتعزيز قدرات قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.