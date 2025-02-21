اختتام الدورة الأكبر لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت أمس فعاليات النسخة الأكبر والأضخم من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، اللذين أُقيما في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير في مركز أدنيك أبوظبي، وحقق المعرضان أرقاماً قياسية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، فيما ارتفع عدد الزوار بنسبة تجاوزت %55.5 ليصل إلى 206.073 زائراً من جميع أنحاء العالم.

وحظي المعرضان اللذان يُنظمان من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، بإشادة دولية واسعة من قبل المشاركين والزوار، إضافة إلى كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، كما تم حجز %70 بشكل مسبق من مساحات العروض للدورة المقبلة للمعرضين في عام 2027، والتي ستقام في الفترة من 25 ولغاية 29 يناير 2027.

وأعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة والمسؤولة عن إدارة عمليات الاستحواذ والمشتريات والعقود لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، عن توقيع 55 صفقة جديدة بقيمة تصل لنحو 25.15 مليار درهم إماراتي، في الأيام الخمسة من المعرض، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالدورة السابقة، وتُسلّط الاتفاقيات، الموقعة مع شركات دفاعية محلية ودولية، الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها الدفاعية ورعاية الشراكات الصناعية العالمية.



مكانة مرموقة

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس: إن الإقبال على معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام، يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة للعقول وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركز للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية.



القطاعات الرئيسة

من جانبه، قال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: إن الشركات الوطنية حققت نجاحاً لافتاً في نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس، إذ استعرضت تطور صناعاتها ومنتجاتها، وحققت نتائج مميزة في رفع مستوى التكنولوجيا المحلية عبر نقل المعرفة، بل وأصبحت مساهماً مؤثراً في العديد من القطاعات الرئيسة في الدولة وبشكل رئيس في قطاعات الطيران، والأنظمة البحرية، والتقنيات المتقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) والفضاء.

وأشار إلى أن الدورة الحالية للمعرضين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشراكات وحجم الصفقات التي تم الإعلان عنها في هذا التظاهرة العالمية، إذ استحوذت الشركات الوطنية على نسبة 68% من إجمالي الصفقات الموقعة من قبل مجلس التوازن، في حين تم تخصيص 32% للشركات العالمية. ما يؤكد مدى النمو والابتكار التكنولوجي الذي حققته الشركات الوطنية.



الاقتصادي الوطني

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يشكلان ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع الاقتصادي الوطني. وذلك من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة، وتنظيم واستضافة كُبريات الفعاليات التي استقطبت الزوار من مختلف أنحاء العالم، والذين وصل عددهم إلى 206.073 زائراً بنسبة نمو تجاوزت 55.5% مقارنة بالدورة الماضية.



الدورة الحالية

حيث سجلت الدورة الحالية ارتفاع نسبة الزوار الدوليين لتصل إلى 57% من مجمل الزوار من 167 دولة، في حين بلغت نسبة الزوار المحليين 43%، وبلغت نسبة الزوار من الذكور 85% في حين وصلت نسبة الزوار من النساء 15%، وحلت الإمارات في الترتيب الأول من حيث عدد الزوار تلتها كل من: الصين، تركيا، أميركا، الهند، فرنسا، روسيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، ألمانيا ومن ثم أوكرانيا.



مؤتمر الدفاع الدولي

استقطب مؤتمر الدفاع الدولي في نسخة هذا العام ما يزيد على 1.800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت 25% مقارنة مع الدورة السابقة، وحضر أعمال المؤتمر 55 رئيس وفد عسكري، و40 رئيساً تنفيذياً للشركات الدفاعية، و48 من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، و65 ملحقاً عسكرياً، إضافة لعدد من ممثلي الكليات العسكرية، والجامعات الحكومية، والخاصة المحلية، والدولية.

فيما استعرضت النسخة الثامنة من فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، مجموعة استثنائية من الأساطيل البحرية من 8 دول، تشمل دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية اليونانية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الهند، في مارينا أدنيك، إضافة إلى ميناء زايد، الذي استقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.



فعاليات المعرضين

وشهد المعرضان تنظيم عدد من الفعاليات والحوارات، منها: «حوارات آيدكس ونافدكس» والتي جمعت صُنّاع السياسات ورواد الفكر والمؤثرين وخبراء استشراف المستقبل، وناقشت أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع، إضافة لمنصات مخصصة للشركات الناشئة، «نكست جين» المنصة المخصصة للشركات الناشئة العالمية، أكثر من 100 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، و«ثينك تانك» وهي سلسلة من الجلسات التثقيفية التي يديرها شركاء استراتيجيون، بهدف تطوير رؤى واستراتيجيات تؤثر إيجاباً على ذلك القطاع الأساسي. وتضم نخبة من خبراء الدفاع والأمن العالميين لمناقشة أبرز التحديات والابتكارات.

كما أطلق آيدكس أول تجمع عالمي (CBRNE Hub) ويضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر «CBRNE» (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات)، وبمشاركة 38 شركة من 13 دولة، إضافة لجولة مسار الابتكار - آيدكس، ومختبرات آيدكس المستقبلية.



تطور القطاع

ضم المعرض في نسخته الحالية 1.565 شركة من 65 دولة، بزيادة %16 عن الدورة السابقة، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث بنسبة %10 لتصل إلى 181.501 متر مربع. كما شاركت 731 شركة جديدة لأول مرة، ما يمثل زيادة بنسبة %82، إلى جانب 213 شركة إماراتية، تمثل %16 من إجمالي العارضين، وهو ما يعكس تطور قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.

كما شاركت سبع دول لأول مرة في «آيدكس»، وهي: قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، وقبرص، إضافة إلى افتتاح القاعة (رقم 14) والتي تستوعب 341 شركة عارضة، مما يعزز تنوع وتوسع العروض المقدمة.

وعلى صعيد متصل، شهدت فعاليات المعرض مشاركة ما يزيد على 156 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، والتي تمثل ما نسبته %10 من مجمل الشركات العارضة، والتي قامت باستعراض طيف واسع من الابتكارات والتقنيات أمام صناع القرار والمتخصصين.