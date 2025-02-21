تعاون بين «توازن» و«دي سي آي» الفرنسية

أبوظبي (وام)

وقعت «توازن للجودة والمطابقة»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «DCI» الفرنسية، المتخصصة بنقل الخبرات والتدريب العسكري، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاختبار والتأهيل والتدريب، وتبادل والخبرات. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون «توازن للجودة والمطابقة» ومجموعة «DCI»، في مجالات الاختبار والتأهيل، بما يضمن توافق الأنظمة الدفاعية مع أعلى معايير الجودة العالمية.

كما يهدف التعاون إلى تبادل الخبرات التقنية، واستخدام المرافق المتقدمة في مجالات الاختبار، ما يعزز تطلعات «توازن للجودة والمطابقة» إلى ترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً في هذا المجال.