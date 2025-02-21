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علوم الدار

«إيدج» توقع صفقة لتوريد صواريخ للبحرية البرازيلية

خلال توقيع الصفقة (وام)
22 فبراير 2025 01:10

أبوظبي (وام)

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آيدكس ونافدكس
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أعلنت «إيدج»، عن توقيع شركة «سيات» التابعة لها صفقة مع البحرية البرازيلية لتوريد صواريخ «MANSUP» المتقدمة المضادة للسفن، على أن يتم دمج هذه الصواريخ في أسطولها الجديد من فرقاطات الشبح من فئة «Tamandaré».
وشهد حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في أبوظبي، توقيع اتفاقية في هذا الصدد من قبل كارلوس هنريك دي ليما زامبيري نائب الأدميرال في البحرية البرازيلية، مدير أنظمة الأسلحة البحرية، وروجيريو سلفادور الرئيس التنفيذي لشركة «سيات».
وقال حمد المرر، إن التطوير المشترك لبرنامج «MANSUP» الرائد في الصناعة هو نموذج مثالي للشراكات الدولية الناجحة التي تقوم على الثقة وتبادل المعرفة والخبرة في مجال متخصص للغاية، حيث ستمكن الخبرة الهائلة والنطاق الواسع الذي توفره مجموعة إيدج والبحرية البرازيلية و«سيات» المتخصصة في المجال، من تقديم حلول متطورة ومخصصة لتلبية المتطلبات الدقيقة للمستخدم النهائي. وأضاف أن برنامج MANSUP بالإضافة إلى تأثيره التكنولوجي، سيعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وإحداث تأثير أوسع عبر منظومة التصنيع. ووصف كارلوس هنريك دي ليما زامبيري، برنامج «‏MANSUP» بأنه ذو أهمية واسعة للبرازيل من الناحية الاستراتيجية، حيث يمكنها من بناء إرث بحري مستدام وفعال، مؤكداً أن دمج الحلول المتقدمة التي يتم تطويرها محلياً مثل «MANSUP» في الفرقاطات من فئة «Tamandaré» يدل على السعي الدؤوب لتطوير قدرات وطنية عالمية الطراز.
وقال روجيريو سلفادور، إن هذا التعاون يظهر قوة العلاقة بين الإمارات والبرازيل ويمثل علامة فارقة في استراتيجية «سيات» للتوسع الدولي، مشيراً إلى أن «MANSUP» المزود بخصائص التوجيه بالقصور الذاتي والتوجيه بالرادار النشط، خضع لاختبارات مكثفة على أسطول البحرية البرازيلية.

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