سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم 4 لسنة 2025، يقضي بتعيين سالم سلطان حمد العويس الشامسي، مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

يتمتع سالم العويس بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الرقمية والمالية، فقد تولى مناصب قيادية في عددٍ من الشركات والجهات الحكومية. ونجح، خلال فترة قيادته، في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تأسيس المشاريع المشتركة وتعزيز الأداء المالي، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة المالية.

يحمل سالم العويس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دبي.

حصل على عدة شهادات متخصصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، ومؤسسات دولية مرموقة في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم نماذج الأعمال، والتحليل المالي، مما يعكس التزامه المستمر بالتطوير والابتكار في مجالات عمله.