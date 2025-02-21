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علوم الدار

توقعات بتأثر الدولة بامتداد منخفض ومرتفع جوي من السبت إلى الأربعاء

توقعات بتأثر الدولة بامتداد منخفض ومرتفع جوي من السبت إلى الأربعاء
21 فبراير 2025 23:09

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يليه امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، وذلك اعتبارا من غد السبت 22 فبراير وحتى الأربعاء المقبل.
وذكر المركز، في بيان، أن حركة الرياح ستكون يومي السبت والأحد جنوبية شرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على أن يشهد طقس الدولة من الاثنين إلى الأربعاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة على السواحل والمناطق الغربية، ورياحا شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة.
وأشار المركز إلى وجود احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء يوم الاثنين ونهار يوم الثلاثاء ويكون الموج في البحر خفيفا إلى متوسط يومي السبت والأحد في الخليج العربي وبحر عمان، يضطرب تدريجياً من يوم الاثنين ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
المصدر: وام
منخفض جوي
مرتفع جوي
المركز الوطني للأرصاد
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