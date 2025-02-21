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عمار بن حميد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الشامسي والنعيمي

عمار بن حميد خلال الحفل (وام)
22 فبراير 2025 01:12

عجمان (وام)
حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سالم علي بن ارحمه الشامسي، بقاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة خليفة عيسى الجرمن النعيمي.
وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. وحضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وباركا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.
كما حضر الحفل يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سالم علي بن أرحمه، بمناسبة زفاف نجله علي على كريمة خليفة عيسى الجرمن النعيمي.
وأقيم حفل الاستقبال في قاعة البيت متوحد في إمارة عجمان، وحضره جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

أفراح الشامسي
أفراح النعيمي
عمار بن حميد
الإمارات
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
نهيان بن مبارك
وزير التسامح
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