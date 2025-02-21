جامعة أبوظبي تستضيف الملتقى الدولي الأول لرواد الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي إطلاق الاجتماع الدولي الأول لقادة الاستدامة بالتعاون مع التصنيف العالمي للجامعات «UI GreenMetric»، تصنيف يقيس مدى التزام الجامعات حول العالم بالاستدامة البيئية، وذلك يومي 26 و27 فبراير 2025 في حرم جامعة أبوظبي مع خيار الحضور الافتراضي. وسيعكف الملتقى، الذي يشارك فيه كوكبة من قادة ورواد الاستدامة العالميين وخبراء ومتخصصين في هذا المجال ومجموعة من مؤسسات التعليم العالي، على استكشاف استراتيجيات مبتكرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المجال الأكاديمي. ويحظى الملتقى بدعم هيئة البيئة - أبوظبي، إلى جانب أكثر من عشر جامعات دولية وممثلين من مختلف القطاعات والجهات العالمية المعنية بالتصنيفات.

وتقام النسخة الافتتاحية للحدث، الذي يأتي إطلاقه تماشياً مع أجندة الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «تطبيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي: استعراض تجربة جامعة أبوظبي وأثرها على المجتمع»، حيث سيوفر منصة للمشاركين لمناقشة دور التعليم العالي ومساهمته في دعم أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم بشكل عام. ويجسد هذا الملتقى الأداء العالي لجامعة أبوظبي ومرتبتها المتقدمة على سلم تصنيف «يو آي جرين متريك» العالمي للجامعات لعام 2024، حيث حلّت الجامعة في المرتبة 344 من بين 1.477 مؤسسة أكاديمية حول العالم، والمركز الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، متقدمة 15 مركزاً بالمقارنة مع العام السابق.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «لدينا إيمان راسخ في جامعة أبوظبي بأن للمؤسسات الأكاديمية دوراً محورياً في بناء مجتمعات مستدامة، ومن هذا المنطلق نحرص على دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب عمل مؤسستنا مثل البحث والتدريس والحياة الجامعية اليومية، وبالتالي تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية وتزويد طلبتنا بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية. ونطمح من خلال هذه المبادرات إلى الإسهام بفاعلية في إعداد قادة المستقبل وتمكينهم من إحداث تغييرات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة والمساهمة في بناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف مع التحديات ويلبي احتياجات الجميع».