شخبوط بن نهيان يستقبل مسؤولين سويسريين

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، كلاً من آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات، وسيلفان أستيير، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وولفغانغ أماديوس برويلهارت، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وسويسرا لدعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في أفريقيا والمنطقة بشكل عام.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسويسرا، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.