راشد بن حميد يكرم الكفاءات المتميزة في بلدية عجمان

عجمان (وام)

كرَّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الكفاءات التي حصدت 8 جوائز في برنامج عجمان للأداء الحكومي المتميز لعام 2024، والإدارات التي حققت أعلى نتائج في الرضا الوظيفي لعام 2024، والإدارات الأكثر تحسناً في النتائج، والموارد الحاصلة على شهادات الدكتوراه.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الدائرة برعايته تحت شعار «نعمل معاً لخدمة المجتمع»، أن الموظفين في الدائرة جزء من المجتمع، ويعملون بتفانٍ وإخلاص لرفاه ورخاء مجتمع إمارة عجمان، ويقدمون إنجازات نوعية في مجالات متعددة، ولا يتوقف العمل لتدشين مشاريع نوعية تلمس أثرها الشرائح والفئات كافة.