محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات مرحلة دبي "من الجامعة إلى الجامعة" ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025 بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس".

محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات مرحلة دبي "من الجامعة إلى الجامعة" ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025 بمشاركة 20 فريقاً عالمياً. pic.twitter.com/6ZQi2HWKGF — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 21, 2025