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محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025

محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025
21 فبراير 2025 23:16

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات مرحلة دبي "من الجامعة إلى الجامعة" ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2025 بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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