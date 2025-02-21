أبوظبي تستضيف الدورة الثانية لـ«منتدى النساء البرلمانيات»

روما (وام)

تسلمت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، رئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض، وذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الـ 19 للبرلمان التي عقدت في مدينة روما، وأعلنت استضافة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي في شهر يونيو القادم، أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء.

وقالت مريم بن ثنية في كلمة لها في الجلسة إن «هذا اللقاء يمثل بداية فصل جديد في مسيرتنا، لكنه أيضاً استمرار لالتزامنا المشترك بتعزيز دور المرأة وتمكينها في مجتمعاتنا، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف، بل ضرورة لتحقيق السلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج».

وتعهدت بمواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على مواجهة التحديات الراهنة التي تعترض طريق المرأة.

وأعلنت استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في شهر يونيو القادم في العاصمة أبوظبي، في خطوة تعكس حرص دولة الإمارات على دعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت بن ثنية الخطة الأولية لمنتدى 2025 - 2026، والتي تركز على تعزيز دور المرأة في الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال دمج البعد الجنساني في السياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، إيماناً بأهمية مشاركة المرأة في الحلول المستدامة، خاصة خلال الأزمات الإنسانية والكوارث، وتعزيز التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وزيادة تمثيلها في مراكز القيادة، وسد الفجوة الاقتصادية، لا سيما في المناطق الريفية.

وقالت إننا «نضع مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات في صدارة الأولويات، مع تعزيز التشريعات لمواجهة العنف الإلكتروني، والتحيز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان بيئة رقمية آمنة وداعمة للمرأة».