رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وأخي محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة "يوم التأسيس"، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والمنعة».

وأضاف سموه: «ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات أخوية وثيقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتعملان معاً من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة».