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علوم الدار

بتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. "صقر الإنسانية" تقدم 300 طن من "طرود الأطفال حديثي الولادة" ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم غزة

بتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. "صقر الإنسانية" تقدم 300 طن من "طرود الأطفال حديثي الولادة" ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم غزة
22 فبراير 2025 12:34

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، قامت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بإرسال 300 طن من "طرود الأطفال حديثي الولادة"، وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3".
وتأتي هذه المساعدات كجزء من التزام دولة الإمارات، بالتخفيف من معاناة المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال الرضع، وتحتوي الطرود على مستلزمات طبية وغذائية ضرورية لضمان رعاية صحية متكاملة للأطفال حديثي الولادة.
وتواصل الإمارات، من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى قطاع غزة، بما يشمل إرسال المساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفيات الميدانية، تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز العمل الإغاثي الدولي والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.

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المصدر: وام
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قطاع غزة
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