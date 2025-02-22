الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى يوم التأسيس

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى يوم التأسيس
22 فبراير 2025 13:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أخبار ذات صلة
بنزيمة يقترب من «الهدف 500»
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد
المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
السعودية
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©