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علوم الدار

وفاة الإعلامي عبد الهادي الشيخ

وفاة الإعلامي عبد الهادي الشيخ
22 فبراير 2025 14:50

توفي اليوم الإعلامي عبد الهادي الشيخ، إثر أزمة قلبية ، حيث ترك الشيخ إرثاً إعلامياً لا يُنسى، وساهمت مشاريعه في تعزيز التحول الرقمي .
فقد كرّس الفقيد مسيرته المهنية للابتكار والتطوير، مسهمًا في نهضة الإعلام محلياً وعربياً، وبدأ مسيرته في "الإمارات للإعلام" خلال أواخر التسعينيات بجهود متميزة.
عمل على تطوير تقنيات البث والمحتوى الرقمي وفق أعلى المعايير وشغل مناصب عدة، وصولًا إلى منصب الرئيس التنفيذي للتلفزيون.
وأطلق مشاريع نوعية، منها التعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك" لتعزيز المحتوى المتخصص، وتولى إدارة "شركة لايف" وساهم في تطوير الإنتاج التلفزيوني بكفاءة عالية، كما شغل مهام الرئيس التنفيذي بالمجموعة العالمية بالاستثمار .
رحل تاركًا إرثًا إعلاميًا غنيًا وبصمة مهنية لا تُمحى، وسيبقى تأثيره حاضرًا في كل مبادرة ساهم في إنجازها، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وستظل ذكراه خالدة.

 

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