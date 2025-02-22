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علوم الدار

هزاع بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"

هزاع بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة "يوم التأسيس"
22 فبراير 2025 15:20

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، راجين للمملكة دوام التقدم والازدهار».
وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية نموذج في العلاقات الأخوية الضاربة جذورها في التاريخ والممتدة نحو المستقبل الزاهر لبلدينا والمنطقة والعالم».

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هزاع بن زايد
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