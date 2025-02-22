حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في السعودية ذكرى يوم التأسيس

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ… والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات، وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا».

نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس .. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ…والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات،… pic.twitter.com/TB6M2BEBcH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 22, 2025