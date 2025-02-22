الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في السعودية ذكرى يوم التأسيس

حمدان بن محمد: نبارك للأشقاء في السعودية ذكرى يوم التأسيس
22 فبراير 2025 19:24

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ذكرى يوم التأسيس.. 3 قرون خطت فيها المملكة وشعبها سجلاً ناصعاً من المجد والعزم والشموخ… والمسيرة تمضي نحو العُلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتتسارع الإنجازات، وكلنا فخر بعلاقتنا الأخوية الراسخة التي تجمع قادتنا وشعبينا».

أخبار ذات صلة
بنزيمة يقترب من «الهدف 500»
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
السعودية
يوم التأسيس
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©