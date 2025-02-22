حمدان بن زايد: نبارك لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس»: «بمناسبة (يوم التأسيس)، نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده أخي محمد بن سلمان والشعب السعودي، راجين للمملكة مزيداً من التقدم والرخاء. الإمارات والسعودية تسيران معاً على درب التنمية والتطور لما فيه خير شعبيهما والمنطقة».