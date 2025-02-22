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علوم الدار

"أيام العجوز".. رياح باردة تودع فصل الشتاء

أيام العجوز
22 فبراير 2025 22:03

في وقت يعتقد فيه أن فصل الشتاء قد رحل وأن الدفء قد حل، تباغت الناس ظاهرة "برد العجوز" أو "أيام العجوز" التي تبدأ في 25 فبراير وتستمر حتى 4 مارس، وقد تمتد إلى 10 مارس.
تتميز هذه الظاهرة بحدوث موجات برد قصيرة في نهاية موسم البرد، بعد أن يظن البعض أن الشتاء قد انتهى، ليباغتهم البرد مجددا دون سابق إنذار، حيث يسبق هذه الفترة غالبا ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة، وهو ارتفاع "خادع" يثير اعتقاد البعض بأن فصل الشتاء قد مضى، ليعود البرد بقوة مصحوبا برياح باردة.
وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الفترة غالبا ما تكون مصحوبة بموجة باردة ورياح باردة تُعرف بـ "النعايات"، وهي آخر رياح باردة تعبر عن توديع فصل الشتاء.
يطلق على هذه الأيام أيضا اسم "برد الشولة" بين أهل الزراعة، حيث تشير "الشولة" إلى أحد نجوم برج العقرب، ويعرفها بعض أهل البادية بـ"أيام الحسوم"، وهي الأيام التي تشهد تقلبات في الطقس بين برد الشتاء ودفء الربيع، دون أن يتم حسم الفصل بينهما.

المصدر: وام
برد العجوز
أيام العجوز
رياح النعايات
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