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علوم الدار

شرطة عجمان تشارك في أسبوع الابتكار

شرطة عجمان تشارك في أسبوع الابتكار
23 فبراير 2025 01:07

عجمان (وام)

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شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات أسبوع الابتكار، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، بفعاليات متنوعة وابتكارات من موظفيها، وذلك بحديقة الصفيا بعجمان.
وقال العميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، رئيس فريق الابتكار، إن شهر الإمارات للابتكار 2025 فرصة قيمة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتفكير الاستثنائي لدى الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وعلى مستوى أفراد المجتمع أيضاً.
فعاليات
أضاف أن شرطة عجمان قدمت فعاليات متنوعة وابتكارات مميزة، من أبرزها الدورية الذكية «الروكس» والداعمة الإلكترونية، إضافة إلى عرض مجموعة تدريب الكلاب البوليسية، وتقنية الميتافيرس ومشروع تصريح أصحاب الهمم الرقمي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وجهاز البصمة الذكي لمسرح الجريمة، والطابعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الابتكارات المدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي. 

عجمان
شرطة عجمان
أسبوع الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
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