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علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات مهرجان المرفأ البحري

جانب من مشاركة شرطة أبوظبي في مهرجان المرفأ البحري (من المصدر)
23 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديرية شرطة منطقة الظفرة، وقسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، بفعاليات مهرجان المرفأ البحري في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.
وعززت مديرية شرطة منطقة الظفرة تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور، وشارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في المهرجان، لإحياء التاريخ العريق المرتبط بعادات وتقاليد وموروثات دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بتاريخها وتراثها الأصيل، وتعريف الأجيال بإرث شرطة أبوظبي التاريخي ومسيرتها ومراحل التطور التي شهدتها بمختلف المجالات. وقدم (الموروث الشرطي) عرضاً قدمه منتسبوه بالزي الشرطي القديم ضمن المهرجان لبعض المقتنيات والصور، لتعريف الجمهور بدور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها العطرة، منذ بداية تأسيسها في عام 1957.
ونفذت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مسابقات في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني (البيتبول).

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الظفرة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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