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شرطة أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

محمد الخييلي خلال تكريم الشركاء (من المصدر)
23 فبراير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)
كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عدداً من شركائها الاستراتيجيين، ضمن فعاليات ملتقى الشركاء لعام 2025 والذي افتتحه اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، في فندق «فيرمونت باب البحر»، بحضور مديري القطاعات وكبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات أهمية الملتقى الذي يأتي انعقاده ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز العلاقات المتميزة مع الشركاء الاستراتيجيين، وتأسيس شراكات فاعلة تسهم في الحفاظ على مكاسب المنظومة الشرطية، وتقديم خدمات مميزة لأفراد المجتمع، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي.

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وأشاد اللواء خليفة محمد الخييلي، خلال تكريم الشركاء الاستراتيجيين، بجهودهم المتميزة وتعاونهم الفعال في تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتطبيق رؤيتها في استدامة الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.

تكريم
أوضح أن تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي لشركائها الاستراتيجيين يأتي تقديراً للمبادرات الرائدة التي قدمها شركاؤنا وحققت انعكاسات إيجابية مميزة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين الاستجابة وتطوير الاستراتيجيات، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الخدمات الشرطية وتوفير الأنظمة المتطورة، ودعم الخطط التنموية للإمارة، ودعم الابتكار في العمل الشرطي والأمني. واستعرض الملتقى أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2024، وجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان باستخدام أحدث تقنياتها التطويرية.

شرطة أبوظبي
خليفة محمد الخييلي
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