«خيرية الشارقة».. مبادرات مبتكرة للتبرعات

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن رفع حالة الاستعداد الكامل لاستقبال تبرعات شهر رمضان المبارك، وذلك عبر سلسلة من المبادرات التكنولوجية والتقليدية المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل عملية التبرع على المحسنين.

وأكد خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالإنابة في الجمعية، أن هذه الخطط تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتعزيز ثقافة العطاء وتوفير وسائل تبرع آمنة وسريعة. ومن أبرز هذه المبادرات، تجهيز 23 شاشة تبرع ذكية سيتم توزيعها في عدد من المراكز التجارية الرئيسية، وتتميز هذه الشاشات بسهولة الاستخدام ومرونتها، حيث تدعم طرق دفع متنوعة مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» ومسح الرمز الذكي، بالإضافة إلى قبول التبرعات عبر بطاقات الائتمان.