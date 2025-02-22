الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة».. مبادرات مبتكرة للتبرعات

«خيرية الشارقة».. مبادرات مبتكرة للتبرعات
23 فبراير 2025 01:08

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال البرلمان العربي للطفل بالشارقة
افتتاح مسجد «سليم بن عمرو» بالحمرية

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن رفع حالة الاستعداد الكامل لاستقبال تبرعات شهر رمضان المبارك، وذلك عبر سلسلة من المبادرات التكنولوجية والتقليدية المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل عملية التبرع على المحسنين.
وأكد خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالإنابة في الجمعية، أن هذه الخطط تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتعزيز ثقافة العطاء وتوفير وسائل تبرع آمنة وسريعة. ومن أبرز هذه المبادرات، تجهيز 23 شاشة تبرع ذكية سيتم توزيعها في عدد من المراكز التجارية الرئيسية، وتتميز هذه الشاشات بسهولة الاستخدام ومرونتها، حيث تدعم طرق دفع متنوعة مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» ومسح الرمز الذكي، بالإضافة إلى قبول التبرعات عبر بطاقات الائتمان.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
رمضان
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©