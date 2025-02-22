«الشباب العربي للتغير المناخي» يشارك في منتدى بالكويت

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي تحت مظلة مركز الشباب العربي، في المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، الذي استضافته الكويت، ونظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقال أحمد آل غردقة، رئيس مجلس الشباب العربي للتغير المناخي: «تمثل مشاركة المجلس في المنتدى الإقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب العربي في صياغة حلول فعالة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث نؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من الحلول، بل هم رواد في إيجادها، وقادرون على قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الشباب العربي للتغير المناخي تحت مظلة مركز الشباب العربي بتمكين الشباب، وتعزيز العمل الجماعي بين الحكومات والمؤسسات والشباب لخلق بيئة داعمة لابتكاراتهم في مجال المناخ والاستدامة».

ونظم المجلس خلال المنتدى، وبالتعاون مع فريق رائد المناخ للشباب في COP28، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، ومنصة Vision Nest، جلسة حوارية حول أهمية إنشاء إطار تعاوني للشباب العربي للعمل المناخي، حيث ناقش المشاركون أولويات الشباب الإقليمية، تحديات تمويل المناخ، وسبل توحيد الجهود العربية لتعزيز العمل المناخي المستدام.