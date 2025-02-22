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علوم الدار

500 فرصة وظيفية للكفاءات الوطنية في «مصنّعين»

سلطان الجابر في حديث حول الفرص الوظيفية المطروحة (وام)
23 فبراير 2025 01:08

العين (وام)
انطلقت أمس في مدينة العين فعاليات معرض «مصنّعين» للوظائف، الذي يوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية للكفاءات الباحثة عن عمل والمسجلة في «نافس». 
ويُنظم المعرض من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك».
وتفقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض، الذي يستعرض الفرص الوظيفية المتاحة لسكان منطقة العين، حيث يهدف إلى مواءمة خطط التوسع والمشروعات المستقبلية مع الاحتياجات الوظيفية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن الوظائف المطروحة تخصصات عدة تستهدف حملة شهادات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس.

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وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التوطين يمثل محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن المعرض يضم 23 شركة مشاركة، توفر مجتمعة 500 فرصة عمل في تخصصات متنوعة، كما أكد أن هذه النسخة من المعرض تُعقد للمرة الأولى في مدينة العين، على أن تتبعها دورات أخرى في المستقبل.
تمكين الكفاءات
من جانبه، قال علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميّز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «تفخر (أدنوك) بتواجدها اليوم في معرض مُصنّعين للوظائف، حيث تأتي مشاركتنا ضمن جهود برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، حيث نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة ضمن سلسلة إمداد (أدنوك)».
برنامج «أدنوك»
وأكد فولاذي أن «أدنوك»، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمواطنين الإماراتيين، وضمان مشاركتهم الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني، وأن برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني نجح، منذ إطلاقه عام 2018، في توفير 17.000 فرصة عمل للمواهب في القطاع الخاص، مما يعكس التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير الكوادر.

برنامج نافس
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
العين
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